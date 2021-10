Capitão da Roma admite após goleada: "Levámos uma tareia e merecemos..."

Médio italiano, Lorenzo Pellegrini, visivelmente agastado, foi contundente quanto ao desfecho do duelo da terceira jornada da Conference League na Noruega

Líder da Roma em campo, o capitão Lorenzo Pellegrini veio a público desculpar-se aos adeptos giallorossi pela retumbante goleada sofrida (6-1) na visita ao Bodo/Glimt e admitiu que a formação de Mourinho mereceu perder de forma tão expressiva.

"Só temos de pedir desculpas aos adeptos e fortalecermo-nos porque temos jogos importantes à porta. Hoje levámos uma tareia e a verdade é que a merecemos. Não estou preocupado. Estou, obviamente, muito zangado", disse o médio italiano, à Imprensa italiana.

Lorenzo Pellegrini foi um dos cinco jogadores saído do banco de suplentes no decurso do jogo de má memória para a Roma realizado na Noruega, esta quinta-feira, relativo à terceira jornada do grupo C da Conference League, que valeu a perda da liderança.