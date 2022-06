Capitães do Barcelona negam nova redução salarial

Jordi Alba, Busquets e Piqué já sofreram cortes de salários por duas vezes nos últimos tempos. Entendem que já fizeram muitos sacrifícios e que a solução deve ser outra.

O Barcelona continua com uma forte necessidade de reduzir a massa salarial do plantel e, de acordo com o jornal catalão Sport, os capitães de equipa recusam-se a reduzir, mais uma vez, os seus ordenados. Jordi Alba, Busquets e Piqué, três dos jogadores mais antigos do Barça e, consequentemente, com os salários mais elevados, sofreram cortes durante a pandemia e, no verão passado, voltaram a fazê-lo para que os blaugrana pudessem inscrever jogadores.

Agora, os três jogadores entendem que já fizeram muitos sacrifícios nos últimos meses e que o clube deve procurar outras soluções, refere o Sport. Isso poderá passar pelo corte nos salários de outros jogadores que auferem valores inferiores ao deste trio.