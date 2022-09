Capello e uma conversa sobre Ronaldo Fenómeno: "Disse-lhe que gostava muito de festas e mulheres"

Técnico italiano recordou saída do craque brasileiro do Bernabéu e aproveitou para deixar algumas críticas face ao profissionalismo do antigo avançado

Um dos jogadores de referência entre o final dos 90 e o início do milénio, Ronaldo Fenómeno não conseguiu atingir em Madrid os mesmos patamares de Barcelona. O brasileiro saiu a meio da temporada 2006/2007 e não deixou saudades a Fabio Capello, técnico dos merengues, então.

"A decisão de despedir Ronaldo [Nazário] e contratar Cassano ajudou-nos a criar um espírito vencedor na equipa. Recuperámos nove pontos ao Barcelona na reta final em 10 jogos e hoje posso dizer que estou orgulhoso de tudo isso. Recordo-me que Silvio Berlusconi me ligou a perguntar-me como estava Ronaldo. Disse-lhe que ele nem sequer treinava, que gostava muito de festas e de mulheres e que contratá-lo ao Milan tinha sido um erro. No dia seguinte, vi os títulos nas manchetes dos jornais: 'Ronaldo no Milan'. Foi muito engraçado", explicou o técnico, que acabou por conseguir o título de campeão espanhol nessa temporada, em declarações no Festival dello Sport de Trento.

Novamente traído pelas lesões, Ronaldo ficou apenas uma temporada e meia no Milan, chegando aos 20 jogos e aos nove golos com a camisola dos rossoneri.