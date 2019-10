Unai Emery está tremido no comando técnico do Arsenal

Arsenal está longe dos primeiros lugares em Inglaterra e vive dias complicados.

O empate do Arsenal, 2-2, diante do Crystal Palace, já depois de uma vantagem dos gunners por 2-0, está a gerar muita contestação e Unai Emery está tremido no cargo, segundo a Imprensa inglesa. Veio a público que antes da escolha do técnico em 2018/19 foram entrevistados sete treinadores e os 12 pontos de distância para a frente da tabela até já antecipam sucessores.

E José Mourinho até é um dos nomes avançados, além de Massimiliano Allegri e, pasme-se, Arsène Wenger antecessor do técnico espanhol. Os problemas do adversário do V. Guimarães na Liga Europa também se alastram ao balneário, isto porque Lacazette terá colocado um "like" numa publicação que pedia a saída do basco do comando técnico.

Além disso, a Direção do Arsenal está a lidar com a situação de Xhaka, que, desagradado com os assobios dos adeptos, tirou a camisola de forma ostensiva. Está em dúvida a manutenção da braçadeira por parte do suíço, que foi escolha pessoal de Emery.