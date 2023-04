Cânticos por Messi em Camp Nou terão sido organizados pela direção do Barcelona

De acordo com o programa "El Chiringuito de Jugones", os cânticos por Messi que se ouviram nos últimos dez minutos do El Clásico com o Real Madrid foram organizados por membros da direção do Barcelona.

Na derrota do Barcelona frente ao Real Madrid (0-4), na segunda mão das meias-finais da Taça do Rei, os últimos dez minutos da partida ficaram marcados por vários cânticos em Camp Nou a pedir o regresso de Lionel Messi ao clube.

Numa altura em que o astro argentino, que celebra 36 anos em junho, termina contrato com o PSG no final da época, sendo avançado pela imprensa daquele país que o cenário de renovação já foi posto de parte, o antigo clube de "La Pulga" cantou pelo seu nome de forma aparentemente espontânea.

No entanto, o programa espanhol "El Chiringuito de Jugones" avança esta quinta-feira que esses cânticos, afinal, foram organizados por membros da direção do Barcelona, com o propósito de tentar influenciar a decisão de Messi quanto ao seu futuro.

É ainda referido que esses dirigentes catalães estão a pensar repetir o procedimento, mas desta vez para demonstrarem o seu descontentamento com a UEFA e o seu presidente Aleksander Ceferin, devido às críticas que o dirigente voltou a dirigir ao projeto da Superliga Europeia, do qual o Barcelona é um dos defensores.

Também Javier Tebas, presidente da LaLiga e que tem uma relação nada afável com o Barcelona, poderá vir a ser alvo de um protesto nas bancadas de Camp Nou.