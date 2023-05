Trata-se de um cântico entoado satiricamente pelos adeptos do Rayo Vallecano, mas nas redes está a servir para atacar o Real Madrid. Neste caso em particular, no Bernabéu, não se sabe com exatidão a proveniência

No dia em que o Real Madrid prestou homenagem a Vinícius Jr. e promoveu uma forte campanha anti-racismo, ouviram-se cânticos apelidados de racistas em pleno Estádio Santiago Bernabéu.

Apenas três minutos depois da homenagem a Vinícius, aos 20' de jogo, adeptos entoaram "vallecanos, 'yonkis' y gitanos" ("Vallecanos, viciados e ciganos", em português).

Nas redes sociais rapidamente o cântico foi atribuído a adeptos do Real Madrid e o clube merengue atacado por hipocrisia. No entanto, como locutores do programa Carrusel Deportivo da Cadena SER explicaram, trata-se de um cântico entoado em tom satírico pelos próprios adeptos do Rayo Vallecano. Nesta situação em particular, não se sabe quais foram os adeptos a entoar o cântico.

Veja a seguir o cântico no Bernabéu e o cântico a ser entoado por adeptos do Rayo Vallecano, numa gravação antiga.

️‼️ Cántico de 'Vallecanos, yonkis y gitanos' que se ha escuchado en el Bernabéu



️ Nos lo cuenta @ToniLopez93 desde el estadio



"Cántico propio de la afición del Rayo más cuando son visitantes, siempre en tono satírico" pic.twitter.com/fCuzdXPb8G - Carrusel Deportivo (@carrusel) May 24, 2023

Tres minutos después de ovacionar a Vinicius contra el racismo, el CC Bernabéu ha dedicado este cántico al Rayo Vallecano.

Cremita. No me quedan palabras ya. pic.twitter.com/C5zkRotR8z - Enri⬜ (@JuezDoom) May 24, 2023

Soy del Rayo. He estado en el estadio. Ése cántico lo ha entonado nuestra afición. Lo haces a veces en tono irónico. La afición del Madrid ha estado respetuosa todo el partido. La del Rayo también, por supuesto. - Rayistacontento (@EnguitaVicente) May 24, 2023

O cântico em questão era entoado de forma ofensiva contra o Rayo Vallecano, há muitos anos. No entanto, a claque antirracista do clube, os Bukaneros, acabou por adotar o cântico como uma sátira.