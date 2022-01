Um nome ganha terreno na corrida à sucessão de Benítez no Everton

Fabio Cannavaro, um dos favoritos à sucessão de Rafa Benítez no comando do Everton

Treinador italiano deixou boa impressão junto dos dirigentes do Everton e passou a ser um dos favoritos à sucessão de Rafael Benítez no comando dos toffees

De acordo com o jornal inglês Daily Telegraph, Fabio Cannavaro passou a ser um dos favoritos do Everton para a sucessão de Rafael Benítez, despedido no passado domingo.

A publicação garante que o italiano, livre no mercado desde que abandonou o comando técnico dos chineses do Guangzhou Evergrande, em setembro de 2021, deixou bons indicadores numa entrevista junto dos responsáveis do clube inglês e que, junto de Frank Lampard e Wayne Rooney, completa a lista final de possibilidades para o cargo de novo treinador do Everton, 16º classificado da Premier League.

Desde que se retirou enquanto jogador, Cannavaro venceu uma Liga dos Campeões asiática em 2015, um campeonato chinês, em 2019, e uma Taça da China, em 2018, todos enquanto treinador do Guangzhou Evergrande.

Recorde-se que Rafa Benítez foi despedido do comando do Everton no passado domingo, na sequência de maus resultados na Premier League, onde os toffees não vencem desde a 15ª jornada, diante do Arsenal (2-1). Até à chegada do novo técnico, tem sido Duncan Ferguson a assumir o cargo de treinador interino da equipa de Liverpool.