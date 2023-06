Caniggia, antigo internacional argentino, indiciado por abuso sexual agravado

Claudio Caniggia, ex-jogador do Benfica

Antigo avançado do Benfica havia sido acusado pela ex-companheira, Mariana Nannis

Claudio Cannigia, antigo avançado do Benfica e da seleção argentina, foi indiciado por abuso sexual agravado, de que foi acusado pela ex-mulher e mãe dos seus filhos, Mariana Nannis, em 2020, tendo na terça-feira sido notificado para comparecer em tribunal quando regressar de Espanha a Buenos Aires, informa a ESPN.

O ex-avançado, de 56 anos, foi processado pela justiça argentina com "liberdade provisória" pelo crime de abuso sexual agravado contra Nannis.

Embora a juíza tenha ordenado a Caniggia que "informe, com mais de cinco dias úteis de antecedência, quando terá de sair" da Argentina, o Ministério Público constatou que o jogador viajou para Espanha, de onde partiu a 17 de junho.

Assim, na terça-feira, a juíza proibiu Caniggia de se ausentar da Argentina por 90 dias sem autorização expressa do tribunal e que, caso queira se ausentar, deve informar com 15 dias úteis de antecedência. Da mesma forma, ordenou que ele se apresentasse no dia útil seguinte ao seu regresso à Argentina, a 8 de julho.

O advogado de Caniggia, Fernando Burlando, disse à Agência EFE que vai recorrer da acusação.

Em fevereiro de 2020, Nannis denunciou que em 2018 o seu ex-marido a violou num quarto de hotel em Buenos Aires.