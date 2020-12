"A venda de Ronaldo teve outras circunstâncias, o caso de Messi é único"

Joan Laporta pretende regressar à presidência do Barcelona e quer manter Lionel Messi, que está em fim de contrato, no clube espanhol

Joan Laporta, ex-presidente do Barcelona e um dos candidatos à presidência do clube catalão, assegurou, esta quarta-feira, em longa entrevista ao jornal Marca, que pretende renovar o vínculo com Lionel Messi.

O contrato do capitão blaugrana com o emblema espanhol, recorde-se, termina no final desta época. Em janeiro, mês em que será eleito o novo líder do clube (dia 24), o argentino estará livre para se comprometer com outra equipa.

Porém, Laporta advertiu que a proposta que fará a Lionel Messi, caso suceda a Josep Bartomeu, não será ao nível de eventuais ofertas de outros clubes. Além disso, garantiu que o experiente avançado quer permanecer na Catalunha, onde está desde 2000.

"Vamos usar todas as nossas artes para manter Messi connosco. A venda de Cristiano Ronaldo pelo Real Madrid teve outras circunstâncias, o caso de Leo é único. (...) Leo não se baseia apenas em dinheiro. Será uma boa proposta económica, mas não alcançaremos o que outros clubes podem oferecer. Tenho uma relação muito boa com o Leo. Ele quer o Barça. Tenho a certeza de que está ansioso por uma proposta do novo presidente. Será baseada numa equipa competitiva que pode ganhar a Liga dos Campeões. Se eu fizer esta proposta cumpri-la-ei, tenho sorte em ter a credibilidade do Leo. Agora não é altura de falar de Messi e para isso tenho de ser presidente", afirmou à Marca.

Joan Laporta, que liderou o Barcelona entre 2003 e 2010, considerou, na mesma entrevista ao diário espanhol, que Zinedine Zidane, do Real Madrid, "é o melhor treinador do Mundo", embora Pep Guardiola tenha "uma magia especial".