Cancelo voltou à titularidade, marcou e assistiu, e o Bayern lidera a Bundesliga

Líder Bayern Munique vence com contributo de João Cancelo.

O campeão Bayern Munique venceu, este sábado, o Augsburgo num jogo com oito golos (5-3), em que o português João Cancelo iniciou a reviravolta dos bávaros, que estiveram a perder no embate da Liga alemã.

Foi quase a frio que Berisha adiantou os visitantes na Allianz Arena, aos três minutos, mas João Cancelo, emprestado pelo Manchester City no mercado de inverno, marcou o seu primeiro golo pela equipa de Munique e fez o 1-1, aos 15 minutos.

Não demorou para o campeão alemão, de forma consecutiva nas últimas 10 épocas, carregar no acelerador e, ao intervalo, estava mais do que consumada a reviravolta, com golos de Pavard (19 e 35) e Leroy Sane (45).

Na segunda parte, Berisha bisou para o Augsburgo, de grande penalidade, antes de Cancelo voltar a deixar a sua marca, ao assistir Alphonso Davies para o 5-2, aos 74 minutos, ainda antes de Cardona voltar a reduzir para 5-3, aos 90+3.

A vitória deixa o Bayern Munique na liderança, com 52 pontos, mas à espera do que fará o Borussia Dortmund, equipa do internacional luso Raphäel Guerreiro, que ainda hoje defronta em Gelsenkirchen o Schalke, último da Bundesliga.

Em outro jogo da 24.ª jornada, o Leipzig, com André Silva em campo, recebeu e venceu o Borussia Mönchengladbach, num jogo em que Plea desperdiçou a oportunidade, de penálti, de adiantar os visitantes, aos 53 minutos.

Quem não marca, sofre, e o Leipzig construiu a partir daí a sua vitória, com golos de Timo Werner (57), Forsberg (71), de grande penalidade, e Gvardiol (80), garantindo um triunfo que o mantém no terceiro lugar, com 45 pontos, mas com mais um jogo do que Union Berlin, com 44, e Friburgo, com 42.

Também hoje, o Eintracht Frankfurt (sexto), com Aurélio Buta a titular, deixou-se empatar diante do Estugarda (16.º), com Gil Dias e Tiago Tomás também em campo, o mesmo resultado a 1-1 entre Hertha Berlin (15.º) e Mainz (sétimo).

A jornada prossegue hoje com a receção do Schalke ao Borussia Dortmund, e completa-se no domingo, com os jogos Friburgo-Hoffenheim, Werder Bremen-Bayer Leverkusen e Wolfsburgo-Union Berlin.