Cancelo não evitou nova desilusão doméstica para o Bayern

Derrota por 3-2 no terreno do Monchengladbach. Internacional português entrou ao minuto 15 para reorganizar uma equipa que jogou com menos um quase todo o encontro. Union de Berlim pode saltar para a liderança do campeonato alemão

O Bayern até vinha de uma importante vitória no terreno do PSG, na primeira mão dos oitavos da Champions, mas, na Bundesliga, as coisas não estão a sair. Os bávaros perderam por 3-2, no terreno do Monchengladbach, e arriscaram nova perda de liderança.

Com menos um durante quase todo o encontro, devido à expulsão de Upamecano, dentro dos primeiros 10 minutos, os bávaros, que contaram com Cancelo a partir do quarto de hora, até chegaram a responder ao golo inicial de Stindl, através de Choupo-Moting. Ainda assim, no segundo tempo, os tentos de Hofmann e Thuram fizeram a diferença, com Tel a fechar o marcador no tempo de compensação.

Com este resultado, o Bayern pode perder a liderança para o Union de Berlim e pode ainda ser alcançado pelo Dortmund, atual terceiro classificado.