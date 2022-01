Cancelo? Arnold? Para Mbappé, o melhor lateral direito do mundo é outro

Internacional francês elogiou exibição do colega de equipa na CAN

À distância, Kylian Mbappé fez questão de prestar o seu apoio ao colega de equipa, o marroquino Hakimi, que, para o jovem craque do PSG, é o melhor lateral direito do planeta.

"Achraf Hakimi, o melhor lateral direito do mundo", escreveu o internacional francês, na sua conta de Twitter.

No duelo com a seleção de Malawi, nos oitavos da CAN, Hakimi marcou o golo da reviravolta que permite a Marrocos apurar-se para a fase seguinte e poder continuar a sonhar com o título continental.