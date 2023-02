Canal de televisão gravou os insultos racistas a Vinícius. Veja as imagens

Imagens do canal DAZN registaram os insultos ao jogador do Real Madrid

Vinícius Jr., jogador do Real Madrid, voltou a ser alvo de insultos racistas, desta feita na partida do fim de semana, em casa do Maiorca.

A Liga já abriu uma investigação sobre o caso e as imagens do canal televisivo DAZN, que apanharam tudo, poderão ser decisivas. "Vinícius macaco" e "macaco de merda", ouve-se um adepto gritar para dentro de campo.

Falta, agora, identificar o responsável, algo que já sucedeu noutros casos, nomeadamente quando adeptos do Atlético de Madrid proferiram insultos racistas contra o atacantes brasileiro do Real Madrid, que tem sido sucessivamente insultado na liga espanhola por adeptos rivais.