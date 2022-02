Canal da FPF transmite prova a partir das meias-finais

O Canal 11 adquiriu os direitos de transmissão do Mundial de Clubes, prova que decorre no emirado de Abu Dhabi e que nas meias-finais conta com a participação do Al Hilal e do Palmeiras, equipas treinadas pelos portugueses Leonardo Jardim e Abel Ferreira, respetivamente.

Assim sendo, terça-feira, a partir das 16h30 será possível assistir em direto ao Al-Ahly - Palmeiras; sendo que no dia seguinte e à mesma hora será transmitido o Al Hilal-Chelsea.

A final está agendada para este sábado.