Canadá vai a jogo contra Curaçau, mas adeptos queixam-se dos bilhetes

Eustáquio abraça Hoilett na seleção do Canadá

Espectadores que compraram bilhetes para o encontro com o Panamá, entretanto cancelado, terão direito a desconto, situação que não se aplica aos outros adeptos.

Após dias de muita indefinição, motivada pela greve dos jogadores da seleção do Canadá, os "canucks" preparam-se para ir a jogo com Curaçau, na madrugada de sexta-feira.

O anúncio foi feito pela federação local, através de um breve comunicado difundido nas redes sociais. "A Federação e os jogadores da seleção nacional, que reataram os treinos na segunda-feira, confirmam que estão ansiosos para defrontar Curaçau na Liga das Nações da CONCACAF", pode ler-se.

O problema, agora, prede-se com a venda dos ingressos para o encontro em questão, que vai decorrer em Vancouver. De acordo com a Imprensa canadiana, os adeptos que tinham adquirido bilhetes para o duelo de preparação com o Panamá, que foi cancelado, têm direito a um desconto de 75 por cento na compra de entradas para o próximo encontro. Essa modalidade não se aplica, porém, a quem comprou ingressos apenas para a partida frente a Curaçau. O Twitter da Federação canadiana está, nesta altura, inundado de críticas a esse respeito, que exigem uma venda equitativa para todos.

Recorde-se que entre os convocados do Canadá estão dois jogadores que atuam em Portugal: o médio Stephen Eustáquio, do FC Porto, e o defesa Steven Vitória, do Moreirense.