Canadá de Eustáquio e Steven Vitória vê Mundial mais perto: eis as contas

Triunfo por 2-1 frente ao México deixa a seleção canadiana na frente no apuramento da CONCACAF.

O Canadá venceu o México, por 2-1, em jogo disputado em Edmonton, e assumiu a liderança na zona de qualificação da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) para o Mundial'2022 de futebol.

Com um histórico muito pouco favorável frente aos mexicanos, o Canadá conseguiu aquele que foi apenas o quinto triunfo em 35 jogos com o México, num jogo em que esteve a vencer por 2-0, e o ex-portista Herrera reduziu em cima dos 90 minutos.

O Canadá colocou-se em vantagem com um golo de Cyle Larin, aos 45+2 minutos, tendo o avançado dos turcos do Besiktas bisado, aos 52, a passe de Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira. Steven Vitória, do Moreirense, foi suplente utilizado.

No golo do México, foi Jesus Corona, do FC Porto, que entrou na segunda parte, a fazer o cruzamento para o golo de Herrera.

O triunfo deixa o Canadá na frente, com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos, com 15, formação que empatou 1-1 na visita à Jamaica e perdeu a liderança, enquanto o México ocupa agora o terceiro lugar, o último de apuramento direto, com 14 pontos.

Os mexicanos têm os mesmos pontos do Panamá, quarto - lugar destinado aos play-offs intercontinentais -, mas melhor diferença entre golos marcados e sofridos (11-7 contra 11-9), o primeiro critério de desempate.

Nesta oitava jornada de qualificação, de um total de 14, o Panamá venceu El Salvador (2-1), sétimo (seis pontos), e a Costa Rica, quinta (nove pontos), bateu as Honduras (2-1), seleção que é oitava e última (três pontos), e ainda não venceu.