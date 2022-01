Canadá, com Eustáquio no banco, bate Estados Unidos e aproxima-se do Mundial'2022

Os três primeiros classificados da fase final da zona CONCACAF qualificam-se diretamente para o Catar'2022, enquanto o quarto vai disputar um play-off intercontinental.

O Canadá deu no domingo mais um passo rumo ao Mundial de 2022, ao vencer em casa os Estados Unidos por 2-0, no jogo inaugural da 10.ª jornada da última ronda da zona CONCACAF de qualificação.

Cyle Larin, avançado do Besiktas, logo aos sete minutos, e Sam Adekugbe, defesa do Hatayspor, a acabar, aos 90+5, selaram o triunfo dos invictos canadianos, que só estiveram no Mundial em 1986, no México, onde perderam os três jogos disputados.

Com seis vitórias e quatro empates, o Canadá passou a liderar com 22 pontos, mais quatro do que os Estados Unidos (18), que podem ser ultrapassados pelo México (17), que recebe a Costa Rica (12), e alcançados pelo Panamá (14), anfitrião da Jamaica (sete).

A exemplo do que sucedeu no encontro da nona ronda (2-0 nas Honduras), o médio Stephen Eustáquio, recentemente emprestado pelo Paços de Ferreira ao FC Porto até final da temporada, foi suplente não utilizado nos canadianos.

No conjunto dos Estados Unidos, Reggie Cannon, defesa do Boavista, entrou aos 76 minutos, em substituição de Sergiño Dest, jogador do Barcelona.

