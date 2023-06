Canadá, com Eustáquio e Steven Vitória, apura-se para a final da Liga das Nações da CONCACAF

Fotografia: Getty Images via AFP

Triunfo por 2-0 sobre o Panamá. Na final, defrontará os Estados Unidos

O Canadá, com Stephen Eustáquio e Steven Vitória no onze titular, triunfou na madrugada desta sexta-feira, por 2-0, sobre o Panamá do ex-FC Porto Ismael Díaz, apurando-se para a final da Liga das Nações da CONCACAF, onde irá defrontar os Estados Unidos, que bateram o México, por 3-0.

Jonathan David, aos 25 minutos, e Alphonso Davies, aos 70', deram a vitória ao Canadá. Eustáquio e Vitória jogaram os 90 minutos.

Já os Estados Unidos venceram o México com golos de Pulisic (37 e 46 minutos) e Pepi (79').