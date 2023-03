Canadá chama Eustáquio e Steven Vitória para a Liga das Nações

Curaçau e Honduras no caminho da seleção canadiana.

Stephen Eustáquio, médio do FC Porto, e Steven Vitória, central do Chaves, foram convocados pelo Canadá para os próximos dois compromissos da seleção.

A formação canadiana, que marcou presença no Mundial do Catar, ficando pela fase de grupos, defronta Curaçau no dia 26 de março, fora de casa, e recebe as Honduras a 29, jogo da Liga das Nações da CONCACAF.

O Canadá tem três pontos em dois jogos do Grupo C, os mesmos de Curaçau, com mais um encontro disputado. Lidera a equipa Hondurenha, com seis pontos em três duelos.