Abel Ferreira fica pelo nulo no dérbi diante do São Paulo.

O Palmeiras, de Abel Ferreira, deu, este domingo, sequência a um arranque cambaleante no Paulistão. Em casa, o atual campeão da prova não foi além de um nulo frente ao São Paulo e caiu para o segundo lugar do Grupo D, com dois empates e uma vitória em três jogos.

No final do dérbi paulista, Abel Ferreira lamentou o golo anulado pelo VAR a Rony, o terceiro desde o início da competição.