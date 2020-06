Campeonato carioca suspenso? Não é bem assim, afinal

Presidente do município do Rio de Janeiro teve de explicar decreto

Marcelo Crivella, presidente do município do Rio de Janeiro, decretou a suspensão do Campeonato Carioca até ao dia 25 de junho. Assim sendo, a jornada que iniciou com a vitória do Flamengo por 3-0 sobre o Bangu, terá de ser adiada para outra data. Os jogos Vasco da Gama-Macaé - seria disputado no domingo -, Botafogo-Cabrofriense e Fluminense-Volta Redonda - agendados para segunda-feira - já não se jogarão nas datas previstas.

O parágrafo anterior foi o que todos entenderam quando o autarca informou no decreto que a retoma do Estadual carioca só será autorizado depois de os centros de treinso dos clubes do Rio de Janeiro serem inspecionados pelas autoridades de saúde, de forma a garantir a segurança de todos os intervenientes.

Agora, Crivella veio atualizar o que queria dizer. Ou seja, o Carioca não está suspenso porque a medida afeta apenas os jogos de Botafogo e Fluminense, que estão marcados para segunda-feira. Assim, as partidas deste domingo vão realizar-se. São elas: Vasco-Macaé e Madureira- Resende.