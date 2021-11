Campeões europeus juntos no play off de acesso ao Mundial'2022

A Polónia de Paulo Sousa não teria hipótese mesmo que vencesse, mas a Hungria venceu por 2-1 em Varsóvia, condenando a equipa do português ao play-off

A Suíça, vencedora ante a Bulgária (4-0), relegou a campeã europeia para o play-off de acesso ao Mundial02022, dado o empate da Itália, enquanto a Inglaterra se apurou com um 10-0 em San Marino.

O grupo C guardou a principal surpresa do dia, com italianos e suíços a entrarem para a última ronda empatados em pontos, ainda que os primeiros, campeões europeus este ano (relativo ao Euro'2020, adiado em 12 meses), tivessem vantagem na diferença de golos.

Nem foi preciso chegar aí, ainda que a Suíça tenha feito a sua parte: venceu os búlgaros por uma margem sólida, com golos de Okafor (48), Vargas (57), Itten (72) e Freuler (91), numa segunda parte demolidora em Lucerna.

Pressionados, os italianos teriam de vencer por três na Irlanda do Norte para igualar os 18 pontos e ter melhor diferença de golos, mas não saíram do nulo e, por isso, terão de disputar o play-off, à semelhança de Portugal, que era o anterior campeão europeu, também relegado para segundo no grupo, no caso pela Sérvia.

Para os comandados de Roberto Mancini, tetracampeões mundiais, esta descida do céu ao inferno segue um padrão irregular em apuramentos, uma vez que já haviam falhado, também de forma surpreendente, o Mundial'2018, disputado na Rússia.

Já os suíços, que como os italianos não somaram qualquer derrota, vão a caminho do 12.º Campeonato do Mundo no Catar, no próximo ano.

No grupo I, onde tudo estava - quase - resolvido, os ingleses afastaram as poucas dúvidas que restavam com uma chuva de golos e de recordes como há muito não se via para aquela nação, agora apurada para o Mundial'2022.

A vitória por 10-0 ante os frágeis são-marinenses só tinha paralelo em 1964, quando os Estados Unidos foram batidos pelo mesmo marcador, e a vitória consumou a sétima qualificação seguida para Mundiais - a melhor série dos ingleses.

Harry Kane, que fez o quinto hat trick pelos leões, igualando Gary Lineker, destacou-se hoje com 16 golos num só ano civil, o melhor registo em Inglaterra, e só na primeira parte, para os ingleses, foram seis, o que não acontecia desde 1946, frente aos Países Baixos.

Ao todo, para o avançado do Tottenham foram quatro neste jogo, aos 27, 32, 39 e 42 minutos, já depois de um primeiro tento de Harry Maguire - agora o defesa-central mais goleador de Inglaterra, com sete - e um autogolo.

No segundo tempo, Smith-Rowe estreou-se com um golo, aos 58, Tyrone Mings aumentou a contagem aos 69, Tammy Abraham, da Roma de José Mourinho, "engordou" a goleada aos 78 e Saka fechou o "dilúvio" no minuto seguinte.

Apurados que estavam os ingleses, a Polónia de Paulo Sousa não teria hipótese mesmo que vencesse, mas a Hungria venceu por 2-1 em Varsóvia, condenando a equipa do português ao play-off, que já tinha garantido, e a um fim de fase regular inglório.

Schafer adiantou os húngaros aos 37, Swiderski ainda igualou aos 61, mas um tento de Gazdag aos 80 deu a segunda vitória seguida à Hungria, que acaba em quarto, com 17 pontos, menos um do que a Albânia, que ficou a dois pontos do play-off após bater Andorra por 1-0.

Com as contas fechadas para quem segue em frente estava a poule F, onde a Escócia, segunda classificada e já encaminhada para o play-off, bateu a Dinamarca, já apurada para o Mundial'2022, pondo fim a nove vitórias seguidas dos dinamarqueses.

Os nórdicos contavam por vitórias os jogos na fase de apuramento, mas golos de Souttar (35) e Adams (86) em Glasgow deixaram os escoceses com 23 pontos, menos quatro que os adversários.

Com 16 pontos acabaram Israel e Áustria, com os primeiros a vencerem em casa as Ilhas Faroé por 2-1 e os segundos a golearem a Moldávia em Klagenfurt (4-1).