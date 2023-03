Campeões do Mundo em minibus rumo ao estádio. Veja as imagens

A Argentina joga em desafio amigável contra o Panamá e vai mostrar a taça aos adeptos, assim como estrear a camisola com as três estrelas

A Argentina recebe esta noite o Panamá, no Monumental, e a seleção viajou cedo para o estádio para evitar problemas. E fê-lo de minibus!

Em vez de utilizar o tradicional autocarro, os jogadores foram divididos em vários minibus e seguiram com grande escolta pela cidade, num trajeto que decorreu sem problemas.

#ESPNF90 ¡Así llegaron! Los jugadores de la #SelecciónArgentina arribaron al Monumental con el recibimiento del público.pic.twitter.com/DZqfRs0AEU - ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 23, 2023

Estão previstas 83 mil pessoas para o primeiro jogo da Argentina após o Mundial do Catar. A festa no estádio começa quatro horas antes da partida. A seleção vai mostrar a taça aos adeptos, assim como estrear a camisola com as três estrelas.

La Selección Argentina llego hace instantes al Estadio Monumental. pic.twitter.com/RTCb2rbN35 - Lazaro Perez (@LazaroPDeportes) March 23, 2023