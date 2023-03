Campeão mundial pela Argentina acusado de abuso sexual

Denúncia feita por uma modelo, cujo nome não foi revelado

Gonzalo Montiel, jogador do Sevilha e autor da grande penalidade que deu o Campeonato do Mundo de 2022 à Argentina, está a ser acusado de abuso sexual, avança a Imprensa daquele país.

A denúncia foi feita por uma modelo, cujo nome não foi revelado e que está a ser representada pela advogada Raquel Hermida. De acordo com a acusação, a mulher teria sido vítima do jogador a 1 de janeiro de 2019, durante a festa de aniversário do internacional argentino, que decorreu na casa do futebolista.

Segundo a advogada, a acusação está a ser tratada pela justiça como um caso de "abuso sexual, agravado por um grupo de pessoas". Hermida diz ainda que sua cliente foi ameaçada por pessoas próximas ao lateral-direito, inclusivamente pela mãe.

Ainda de acordo com a Raquel Hermida, que concedeu uma entrevista à Rádio 10, da Argentina, na quarta-feira, a modelo teve uma curta relação com Montiel, tendo sido convidada para a festa de aniversário no município de La Matanza.

A advogada garantiu ainda que a sua cliente não costuma ingerir bebidas alcoólicas e disse ter ficado "absolutamente inconsciente" após poucos goles, acrescentando que a alegada vítima "foi deixada à porta da casa de Montiel", "não sabe como chegou a casa" e "não sabe quantas pessoas participaram no abuso".