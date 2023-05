Campeão italiano olha para a Ásia: alvo do Benfica e outros dois na calha

Depois do sucesso da contratação do central Kim Min-jae, napolitanos pensam no mercado asiático. Takefusa Kubo, de apenas 21 anos, está a cumprir a primeira temporada na Real Sociedad

Daichi Kamada, internacional pelo Japão que tem sido associado ao Benfica nas últimas semanas, é um dos alvos do Nápoles para a próxima temporada. A informação é da imprensa italiana.

De acordo com La Gazzetta dello Sport, o novo campeão italiano quer apostar no mercado asiático, depois do sucesso da contratação de Kim Min-jae. Kamada é um dos nomes, juntamente com Takefusa Kubo, da Real Sociedad, e Lee Kang-in, do Maiorca.

No primeiro ano como jogador do Nápoles, Kim Min-jae, internacional pela Coreia do Sul, foi um dos esteios de Spalletti, realizando um total de 43 partidas, depois de ter custado 18 milhões de euros ao Fenerbahçe.