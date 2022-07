Campeão europeu pela Itália sem clube, mas com proposta de 3,5 milhões por ano

Belotti deve prosseguir a carreira no futebol francês.

Andrea Belotti, jogador que está livre no mercado depois de terminar contrato com o Torino, está prestes a assinar um contrato de três épocas com o Mónaco, a troco de 3,5 milhões de euros em cada uma delas. A informação é do jornal "La Repubblica".

O avançado internacional italiano e campeão europeu, representou o clube de Turim nas últimas sete temporadas, após passagens por Palermo e Albino Leffe. O jogador de 28 anos registou oito golos em 23 jogos na época 2021/22.