Em rota de colisão com o Bayern, Flick pode vir a treinar a seleção alemã

Low, independentemente do resultado no Europeu, poderá estar de saída e Flick, em desentendimento com o Bayern, poderá ser o escolhido

Hans-Dieter Flick estará, segundo o "Bild", em rota de colisão com o Bayern de Munique e, mesmo depois de ter conquistado todos os troféus que podia em 2020, deverá sair em junho. O campeão europeu tem uma boa relação com Rummenigge, CEO do clube, que será substituído por Kahn, ficando com a posição mais frágil por ter problemas de longa data com o diretor desportivo Hasan Salihamidzic, que tem travado contratações pedidas por Flick e até questionado apostas em jovens, nomeadamente o caso de Tiago Dantas, cedido pelo Benfica.

Flick também não verá negativamente a possível saída, pois sabe do interesse da Federação alemã de Futebol, que procura um substituto para Joachim Low, independentemente do que suceda no Europeu. Recorde-se que Flick foi treinador adjunto da seleção alemã de 2007 a 2014, sendo assim uma solução de continuidade.