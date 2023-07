Campeão europeu define alternativa em caso de saída de Mahrez

Argelino está a ser aliciado pelos milhões do Al Ahli, que já contratou Mendy (ex-Chelsea) e Firmino (ex-Liverpool). Raphinha interessa caso a transferência avance

Raphinha é o eleito do Manchester City em caso de saída de Mahrez para o Al Ahli, da Arábia Saudita.

De acordo com o Foot Mercato, o brasileiro, do Barcelona, é o eleito caso o argelino saia mesmo do Etihad para uma equipa que já contratou Mendy (ex-Chelsea) e Firmino (ex-Liverpool).

O Barcelona, que gastou quase 60 milhões de euros há um ano, está disposto a ouvir propostas, ainda que a vontade do extremo passe pela continuidade em Camp Nou.