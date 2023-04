Campeão do Mundo revela: "Bebíamos cinco ou seis caipirinhas e depois íamos treinar"

Romand Weidenfeller conquistou o Mundial de 2014, no Brasil, pela Alemanha

A Alemanha sagrou-se campeã do Mundo no Brasil, em 2014, e Roman Weidenfeller revelou algumas curiosidades do dia a dia da seleção germânica.

O habitual suplente de Neuer na baliza da mannschaft contou como a seleção alemã desfrutava no Brasil, sobretudo nas noites a seguir aos jogos.

"Foi um dos melhores momentos da minha vida, ir para o Brasil e jogar o Mundial. Tivemos um ótimo período, conhecemos o povo brasileiro. Saímos várias vezes [do hotel], íamos para a praia. O tempo sempre estava ensolarado. Depois dos jogos, sentavámo-nos juntos num bar e bebíamos algumas caipirinhas. Perdíamos a hora no bar. Depois acordávamos de manhã para ir para o campo e treinar. Não é fácil quando bebes cinco ou seis caipirinhas. Mas foi um ótimo momento, houve uma grande conexão com o povo brasileiro", afirmou Weidenfeller, já retirado, guarda-redes que fez carreira no Kaiserslautern e no Dortmund.