Campeão do mundo renova com o Manchester City até 2028

Julián Álvarez, avançado argentino de 23 anos, prolonga o vínculo por mais um ano

O avançado Julián Álvarez, campeão do mundo no Catar pela Argentina, assinou um novo contrato com o Manchester City que o liga ao clube inglês até 2028.

Com 23 anos e recém-chegado no início desta época do River Plate, o argentino pegou de destaca na equipa e leva 10 golos e três assistências em 32 jogos na sua época de estreia.

Tinha vínculo até 2027, acrescentando mais um ano ao contrato.

No Mundial foi decisivo com quatro golos em sete jogos.

"Este é um momento de orgulho para mim e a minha família. Que um clube como o City tenha confiado em mim é algo incrível. Estou muito feliz com a minha primeira temporada aqui, mas posso dar muito mais. Sei que posso ser melhor e o City oferece-me tudo o que preciso para atingir meu potencial máximo", afirmou, aos meios do clube.