Campeão do mundo pelo Brasil pode perder a medalha por dívida à escola das filhas

O médio brasileiro Vampeta está em tribunal por não pagamento de algumas mensalidades da escola das filhas. Vários bens já foram confiscados

O antigo jogador de futebol Marcos André Batista Santos, conhecido por Vampeta, tem uma dívida de perto de 54 110 euros, com a escola das filhas.

Em causa está o não pagamento de oitos mensalidades em 2013 à Escola Castanheiras, centro educacional de Santana de Parnaíba, perto de São Paulo, onde eram escolarizadas as filhas.

A escola garantia que a dívida era de cerca de 215 mil reais (cerca de 38.778 euros), mas a mesma foi atualizada pelo juiz e é de atualmente 300 mil reais (54 110 euros).

O Campeão do Mundo em 2002 com a seleção brasileira alegou em sua defesa que a responsável pelo contrato com a escola era a sua ex-mulher que tinha ficado responsável por pagar as mensalidades com a pensão alimentar que ele transferia para ela. O juiz rejeitou os argumentos do mesmo : "Os pais são obrigados, solidariamente, a satisfazer certas obrigações dos familiares". Roberta Soares, ex-mulher do ex-jogador de futebol, admitiu que não pagou as mensalidades porque Vampeta também atrasou o pagamento da pensão alimentar.

A juíza Renata Bittencourt Couto da Costa impôs um prazo até este sábado, 29 de abril, para que Vampeta entregasse uma lista de bens que podem ser leiloados para cobrir a dívida. Foi então autorizada a apreensão de várias medalhas, incluídas as de campeão do mundo de 2002, troféus do jogador, roupas e aparelhos.

A apreensão dos bens foi decidida depois do tribunal ter autorizado o bloqueio das contas bancárias do ex-futebolista, nas quais foram retidos 3.385 reais (cerca de 610 euros), valor insuficiente para cobrir a dívida. Já em julho de 2022, Vampeta também tinha sido condenado por falta de pagamento de dívida e ofereceu-se para vender uma residência no valor de cerca de 650 mil reais (cerca de 117.238 euros). A decisão proclamada a 19 de abril é de última instância, de forma a que Vampeta não possa mais recorrer.