Campeão do Mundo pela Argentina recorda: "Disse que ia desistir do futebol..."

Cristián Romero, campeão do Mundo pela Argentina, contou como esteve quase a desistir de ser jogador quando tinha 17 anos.

Cristán Romero, central do Tottenham e campeão do Mundo pela Argentina, revelou este sábado como esteve perto de desistir da carreira de futebolista aos 17 anos, já depois de ter feito a estreia profissional ao serviço dos compatriotas do Belgrano.

"Não joguei bem num par de jogos e depois a hierarquia do clube disse algumas coisas terríveis sobre mim. Foi uma altura muito difícil, porque era muito jovem. Passei cerca de 18 meses no banco, sempre sozinho, e a jogar na equipa de reservas. Eu disse-lhes depois: 'Não quero treinar mais, vou desistir do futebol. Vou fazer outro tipo de trabalho com o meu pai'. Tudo porque eles estavam a atrapalhar a minha carreira", recordou, em entrevista à Sky Sports.

"Eu não treinei durante dois ou três dias porque não me apetecia. Depois, o diretor desportivo chegou ao pé de mim e disse que podia sair. Se não tivesse passado por isso, teria sido pior. Este período foi um momento em que tive de crescer e agora é uma boa memória para mim. Jogar na Premier League, estar na seleção da Argentina e ganhar coisas com ela, tudo isso são coisas que são fruto do passado", completou o defesa.

Atualmente com 24 anos, Romero soma 19 internacionalizações pela Argentina e foi uma peça fundamental na conquista do Mundial'2022, onde realizou sete partidas.