Campeão do Mundo admite: "Gostaria que o próximo passo fosse na Premier League"

Alexis Mac Allister, jogador do Brighton, diz-se focado no presente e no clube que atualmente representa. A sair, admite, preferiria continuar em Inglaterra

Alexis Mac Allister continua a ser um dos jogadores mais pretendidos fora do Big-six, em Inglaterra. Campeão do Mundo pela Argentina e figura do Brighton, o médio admitiu que, a sair, preferiria continuar na Premier League.

"Se tiver de dizer um lugar, gostaria que o meu próximo passo fosse na Premier League. A verdade é que estou muito concentrado aqui em Brighton e a desfrutar do presente", revelou, em declarações ao TyC Sports.

Recorde-se que o Daily Star noticiou, na última semana, que o jogador mais pretendido pelo Manchester City para o meio campo, em caso de saída de Bernardo ou Gundogan, seria o argentino e campeão do mundo Alexis Mac Allister, do Brighton.