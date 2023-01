Campeão do Mundo decisivo: Inter vence Verona e apanha Juventus na Serie A

O Inter tem menos um ponto do que o vice-líder, o vizinho AC Milan, que hoje empatou a dois golos em Lecce

O Inter venceu na receção ao Verona, por 1-0, na 18.ª jornada Serie A, e encostou-se à terceira classificada Juventus.

Um golo do avançado argentino Lautaro Martínez, logo aos três minutos, a aproveitar um ressalto à entrada da área para bater o guarda-redes Lorenzo Montipo, valeu os três pontos ao Inter, que sentiu mais dificuldades do que seria expectável para se impor ao Verona.

A equipa visitante teve o contributo do internacional português Miguel Veloso, que entrou aos 66 minutos para o lugar do médio camaronês Adrien Tamaze.

Com este triunfo apertado, o Inter colou-se à Juventus, no quarto lugar, com os mesmos 37 pontos da vecchia signora, que é terceira, mas ainda assim a 10 do líder Nápoles.

O Inter tem menos um ponto do que o vice-líder, o vizinho Milan, que empatou a dois golos em Lecce, enquanto o Verona segue em penúltimo lugar, com nove pontos.