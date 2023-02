Campeão mundial apontado ao lugar de Bernardo no Manchester City

Alexis Mac Allister obrigará a um grande investimento do atual campeão inglês, que, nessa posição, pode ainda ficar sem Gundogan

O Manchester City começa-se a acautelar quanto a importantes saídas de médios no próximo mercado de transferências. O atual campeão inglês já definiu uma prioridade caso Bernardo e/ou Gundogan abandonem o Etihad.

De acordo com o Daily Star, o jogador mais pretendido pelo campeão inglês para o lugar é o argentino e campeão do mundo Alexis Mac Allister, do Brighton, que podia, então, substituir a saída de um importante médio.

Segundo o mesmo jornal, o jogador não deve custar menos do que 75 milhões de euros, o que obrigará a um investimento avultado por parte do Manchester City, que tem em Bernardo e Gundogan dois pontos de interrogação.