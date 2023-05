Campeão do Mundo a caminho de Liverpool, dizem na Argentina

Gastón Edul, jornalista ligado à seleção do país das Pampas, diz que Alexis Mac Allister vai rumar a Anfield na próxima temporada

Alexis Mac Allister está a caminho de Liverpool. O centrocampista, campeão do Mundo no Catar, deve reforçar o meio-campo dos reds em 2023/2024.

De acordo com o jornalista Gastón Edul, muito ligado aos assuntos da seleção argentina, o médio do Brighton deve reforçar o conjunto de Jurgen Klopp. O acordo entre as partes ainda não foi oficializado, mas existe e de forma inequívoca.

Figura do Brighton e indispensável para Scaloni no título de campeão do Mundo, no Catar, Alexis Mac Allister deve custar 75 milhões de euros aos reds, que não passaram desse número por Jude Bellingham.

O meio-campo seria sempre uma zona a reforçar pelo Liverpool, que perderá, de uma vez só, James Milner, Arthur, Keita e Oxlade-Chamberlain. Thiago, outra das opções, não sairá, mas foi fustigado por problemas físicos.

Com 24 anos, Alexis Mac Allister vai dizer adeus, assim, ao Brighton, clube que representa desde o início de 2020 e pelo qual já vestiu a camisola em mais de 100 ocasiões.