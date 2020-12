Campeão Bayern travado na Bundesliga

A desilusão no rosto dos jogadores do Bayern

Empate em casa do Union Berlim na ronda 11 da prova.

O Union Berlin travou este sábado o campeão Bayern Munique, em jogo da 11.ª jornada da Bundesliga, que os bávaros apenas conseguiram empatar (1-1) já na segunda parte, com um golo de Robert Lewandowski.

Um dia depois de saber que está, com Messi e Cristiano Ronaldo, nos três finalistas ao prémio The Best, o goleador polaco fez o empate em Berlim aos 67 minutos, num lance construído por Coman no lado esquerdo do ataque do Bayern.

O jogo com o Union Berlim foi tudo menos fácil, com a equipa da casa a discutir o resultado e a dar a sensação, sem nunca deixar de procurar um segundo golo, que até poderia ter vencido o jogo, depois de um golo madrugador de Promel, aos quatro minutos.

O empate acabou por ser um mal menor para o Bayern, que divide agora a liderança com o Leizig, equipa que venceu na receção ao Werder Bremen (2-0), ambos com 24 pontos, mas que podem ser ultrapassados no domingo pelo Bayer Leverkusen (3.º, 22 pontos).

O resultado deixa o Union Berlin na sexta posição, a dois pontos do Dortmund, que foi goleado em casa pelo Estugarda, por 5-1, no seu pior resultado da época e que nem as ausências de Haaland, Thorgan Hazard ou Delaney podem explicar.

A equipa, que na segunda-feira pode sair ao FC Porto no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, foi atropelada pelo Estugarda (7.º), por 5-1, resultado pesado para o conjunto de Lucien Favre, pouco condizente com a imagem de um candidato ao título.

A 11.ª jornada da Bundesliga completa-se no domingo com a receção do Augsburgo (12.º) ao Schalke (18.º) e do Bayer Leverkusen (3.º), com a possibilidade de subir à liderança, ao Hoffenheim (10.º).