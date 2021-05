Campeão Bayern empata e Hertha Berlim carimba permanência na Bundesliga

Definição da segunda equipa despromovida fica para a última ronda da Liga alemã.

O já consagrado campeão Bayern empatou este sábado 2-2 em Friburgo, na 33.ª e penúltima jornada da Liga alemã, enquanto o Eintracht Frankfurt atrasou-se na corrida ao "top-4", apesar do "bis" do português André Silva.

O Bayern inaugurou o marcador aos 26 minutos, através de uma grande penalidade convertida pelo polaco Robert Lewandowski, que chegou aos 40 golos na presente edição da Bundesliga e igualou o recorde estabelecido pelo ex-internacional alemão Gerd Muller em 1971/72, também ao serviço dos bávaros.

Manuel Gulde empatou aos 29 minutos, antes de Leroy Sané, aos 53, devolver a vantagem à formação da Baviera, que não conseguiu segurar o triunfo e acabou por conceder novo golo ao Friburgo, aos 81, da autoria de Christian Gunter.

Já com o nono título seguido na mão, a equipa comandada por Hans-Dieter Flick mantém-se destacada na frente, com 75 pontos, provisoriamente mais 11 do que o Leipzig (64), segundo colocado, que no domingo tem um duelo decisivo pela vice-liderança, diante do Wolfsburgo, terceiro (60).

O Eintracht Frankfurt, que há um mês parecia lançado para assegurar um lugar na Liga dos Campeões, foi surpreendido por 4-3 na visita ao lanterna vermelha e já despromovido Schalke 04, e atrasou-se na luta pelos quatro primeiros lugares.

Apesar de André Silva (29 minutos) e N"Dicka (51) terem dado a volta ao golo inaugural de Klaas-Jan Huntelaar (15 minutos), os "mineiros" recolaram-se na frente através de Blendi Idrizi (52), Florian Flick (60) e Matthew Hoppe (64), de nada valendo o "bis" do internacional luso (72), que chegou aos 27 tentos na Bundesliga e isolou-se no segundo lugar da lista dos melhores marcadores, atrás de Lewandowski e à frente de Erling Haaland (25).

O avançado luso Gonçalo Paciência, que está precisamente cedido pelo Eintracht, entrou no decorrer do segundo tempo, ainda a tempo de fazer a assistência para o último golo do Schalke 04.

Com apenas uma vitória nas últimas cinco rondas, o conjunto de Frankfurt é quinto colocado, com 57 pontos, podendo mesmo ficar afastado do "top-4" nesta ronda, caso o Wolfsburgo pontue em Leipzig e o Borussia Dortmund vença em Mainz, ambos no domingo.

O Bayer Leverkusen (52 pontos) empatou 1-1 com o Union Berlim (47) e assegurou o sexto lugar do campeonato, num encontro no qual Florian Wirtz adiantou os "farmacêuticos", aos 27 minutos, e o finlandês Joel Pohjanpalo repôs a igualdade, aos 72.

De resto, a última vaga europeia, através do sétimo lugar, vai ser definida apenas na derradeira ronda, já que também Borussia Mönchengladbach (46 pontos), Estugarda (45) e Friburgo (45) mantêm aspirações.

O "Gladbach esteve a vencer com um golo de Lars Stindl, aos 45 minutos, mas permitiu a reviravolta do Estugarda e perdeu por 2-1, graças aos tentos de Wataru Endo e Sasa Kalajdzic, aos 72 e 77 minutos, respetivamente.

Na última ronda ficar-se-á também a saber que equipa acompanhará o Schalke 04 na descida ao segundo escalão e qual ficará com o posto de acesso ao play-off de manutenção, numa luta que inclui Colónia (17.º, com 30 pontos), Werder Bremen (16.º, com 31) e Arminia Bielefeld (15.º, com 32).

O Arminia Bielefeld empatou 1-1 na receção ao Hoffenheim, enquanto o Colónia não desfez o nulo (0-0) no recinto do Hertha, que conseguiu carimbar a manutenção com esta igualdade.