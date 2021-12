Campeão Atlético Mineiro fica perto do recorde do Flamengo de Jorge Jesus

Com 81 pontos já somados, Galo não vai conseguir alcançar o Flamengo, campeão em 2019 com 90 pontos.

Campeão com duas jornadas de antecedência, o Atlético Mineiro fez uma campanha quase perfeita no campeonato brasileiro. Dominou a competição praticamente de ponta a ponta. Entre outros pontos, tem por exemplo o goleador da competição, Hulk, com 18 golos.

Com 81 pontos somados em 36 jornadas, o Galo já igualou o mesmo número de pontos do Corinthians, então comandado por Tite (atual selecionador nacional brasileiro), em 2015. Entretanto, não conseguirá alcançar a equipa que mais somou pontos numa só edição do Brasileirão (no atual formato): o Flamengo.

Em 2019, com o treinador português Jorge Jesus à frente, os rubro-negros somaram 90 pontos. Caso o Galo vença os dois jogos que lhe restam no campeonato, poderá chegar no máximo a 87 pontos - ficaria perto, a uma vitória de alcançar o Flamengo.

Vale ressalvar que o recorde do campeonato brasileiro desde a implantação dos "pontos corridos" é do Cruzeiro, de 2003, com 100 pontos. Entretanto, naquela altura, a competição tinha 46 jornadas, porque havia 24 clubes. No formato atual, com 20 clubes e 38 jornadas, o recorde é do Flamengo de Jorge Jesus.