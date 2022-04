Camisola que Maradona usou na "Mão de Deus" recebe licitação milionária

Maradona protagonizou momento eterno na história do futebol

Camisola está a ser leiloada pela Sotheby's até ao dia 4 de maio

A Sotheby's, casa londrina responsável pelo leilão da camisola que Diego Armando Maradona envergou no Mundial'86, mais especificamente diante da Inglaterra, nos quartos de final (2-1), numa partida em que o astro argentino protagonizou um icónico bis, com destaque para a famosa "Mão de Deus", informou que o item recebeu uma licitação no valor de 4,76 milhões de euros.

"Ainda hoje houve uma oferta de quatro milhões de libras [aproximadamente 4,76 milhões, em euros]. Acredito sinceramente que irá exceder o preço que estimamos (entre quatro e seis milhões) e que se tornará a peça de futebol pela qual mais dinheiro foi obtido em leilão", revelou Brahm Wachter, chefe da Sotheby's, à agência de notícias EFE.

A camisola, que até ter entrado em leilão se encontrava exposta no Museu Nacional de Futebol, em Inglaterra, vai ser leiloada até ao dia 4 de maio.