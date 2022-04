Camisola que Maradona envergou na "Mão de Deus" vai ser leiloada

Estimativas apontam a que valor da camisola atinja os 4,8 milhões de euros

A emblemática camisola que Diego Armando Maradona envergou no Mundial'1986, mais especificamente nos quartos de final da prova, quando marcou dois golos na vitória contra a Inglaterra (2-1), um dos quais a inesquecível "Mão de Deus", vai ser leiloada entre os dias 20 de abril e 4 de maio pela Sotheby"s, maior casa de leilões do mundo.

De acordo com o portal brasileiro 'Placar', as estimativas da Sotheby's apontam a que o valor da camisola, utilizada por Maradona naquela que é considerada como um das melhores exibições de sempre na carreira, atinja os 4,8 milhões de euros.

A camisola pertence a Steve Hodge, antigo internacional inglês que defrontou Maradona nos quartos do Mundial do México e que, no fim da partida, trocou de camisola com o astro argentino. Até agora, encontrava-se em exposição no Musei Nacional de Futebol, em Manchester, o maior museu de futebol do mundo.