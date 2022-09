"Caminho para a Bola de Ouro é mais curto no Barcelona do que no Bayern"

Internacional polaco parece estar apostado em vencer a Bola de Ouro e esse terá sido um dos motivos pelo qual escolheu assinar pelo Barcelona.

Robert Lewandowski compareceu na conferência de imprensa da seleção da Polónia, esta segunda-feira, e o tema mais abordado foi a mudança do avançado de Munique para Barcelona. O avançado "justificou" com... a Bola de Ouro.

"Sei que o Barcelona é a equipa onde mais jogadores ganharam a Bola de Ouro. Acho que o caminho para conquistar a Bola de Ouro é mais curto no Barça do que no Bayern", comentou o jogador.

"A minha contratação pelo Barcelona deu-me um impulso. Elevou a minha autoestima. Eu sabia que tinha que ser um jogador decisivo nos resultados dos jogos e não tenho medo desse papel. Sinto-me muito orgulhoso de mim mesmo. Tudo me faz sentir privilegiado no Barcelona. É como ter brinquedos novos nas mãos e brincar com eles. Desde os primeiros dias em Barcelona senti que estava no lugar certo e na hora certa", afiançou o ex-Bayern.

Pelos blaugrana, Lewandowski marcou 11 golos em oito jogos.