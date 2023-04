"Camavinga quer vestir a camisola do Real Madrid para o resto da vida"

Agente do internacional francês garante fidelidade do jogador e comenta possível emprésimo ao Arsenal, num passado recente

Reforço no início da temporada passada, Eduardo Camavinga começa a afirmar-se no Real Madrid. Ainda muito jovem, o francês tem merecido a confiança de Ancelotti e a intenção do jogador é clara: continuar por muitos anos no Santiago Bernabéu.

"Nunca falo de contratos. Penso que falaremos sobre isso com o clube na altura certa. Ele quer ser jogador do Real Madrid e vestir a camisola branca para o resto da vida. Não haverá problemas com o Real Madrid, vamos ter uma reunião e tenho a certeza que chegaremos a um acordo", explicou Jonathan Barnett, agente do atleta, em declarações ao Goal.

O representante do internacional francês, que custou 31 milhões no verão de 2021, garantiu ainda que uma cedência ao Arsenal, num passado recente, não esteve nos planos de clube e jogador.

"Isso foi um disparate, é algo que não ia acontecer. Nunca pensou em jogar por outra equipa e o Real Madrid não o teria deixado sair. Ele vai ser uma das estrelas do Real Madrid no futuro, por isso, porquê sair? Foi uma parvoíce", garantiu.

Depois dos 40 jogos realizados em toda a temporada transata, Eduardo Camavinga leva já 47 em 2022/2023, 27 deles a titular.