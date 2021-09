Camavinga apresentado no Real Madrid: "Fugir da guerra tornou-me mais forte"

O médio Camavinga foi apresentado como reforço do Real Madrid.

Eduardo Camavinga foi apresentado, esta quarta-feira, como reforço do Real Madrid e recordou a infância atribulada que teve. Os pais fugiram da guerra do Congo e o médio nasceu num campo de refugiados, em Angola. Com dois anos, mudou-se para França, onde cresceu e começou a jogar futebol.

"Evidentemente, o facto de ter de fugir da guerra tornou-me mais forte. A minha família deu-me muito e eu jogo também por eles. Todos estes problemas, e estas dificuldades que tivemos, tornaram-me mais forte, sinceramente", referiu o ex-Rennes.

Camavinga, 18 anos, vai jogar pela primeira vez fora de França.