Câmaras térmicas dão esperança por Atsu

Quatro dias depois do terramoto que sacudiu de forma violenta o sul da Turquia e o noroeste da Síria, causando mais de 20 mil mortos, acendeu-se uma nova luz de esperança em encontrar sobreviventes debaixo dos escombros do prédio onde se encontravam Christian Atsu e Taner Savut, jogador e diretor desportivo do Hataysporm e o andebolista Cemal Kütahya.

O antigo jogador do FC Porto era uma das cerca de mil pessoas que estavam no prédio que ruiu, segundo informou o meio turco "Ajanspor", que acrescenta o dado animador: as câmaras térmicas que têm sido utilizadas na missão de resgate já detetaram a presença de muitas pessoas com vida.

Lembre-se que, num primeiro momento, o nome de Atsu foi apontado como estando entre os sobreviventes, informação posteriormente desmentida, por se ter tratado de uma troca de identidades.