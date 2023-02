Câmaras desmentem que Dani Alves estivesse na casa de banho quando a alegada vítima entrou

Informações do jornal "El Periódico" contradizem o jogador brasileiro.

Continuam as más notícias para Dani Alves. Num dia em que o tribunal rejeitou novo recurso, tendo mantido o brasileiro em prisão preventiva, o jornal "El Periódico" revela agora novas informações que continuam a contradizer as versões contadas pelo jogador quanto à noite de de 30 para 31 de dezembro numa discoteca de Barcelona.

De acordo com a referida fonte, imagens de duas câmaras do sistema de videovigilância do local mostram que o internacional brasileiro não estava na casa de banho no momento em que a alegada vítima entrou. Isto contradiz a defesa do jogador. O advogado Cristóbal Martell afirmara que a jovem de 23 anos, que acusa Dani Alves de violação, tinha entrado quando o defesa já lá estava. Mas as câmaras mostram umas sapatilhas e uma t-shirt branca (como as que o jogador estava a utilizar nessa noite) à entrada da casa de banho, existindo contacto visual entre ele e a alegada vítima, como disse a jovem.

De recordar que a alegada vítima sempre afirmou que não entrou na casa de banho por vontade própria nem quando o jogador de futebol já lá estava, mas que o fez por insistência de Dani Alves, que lhe teria pedido que o seguisse.