Câmaras confirmam: Dani Alves esteve 15 minutos fechado com a alegada vítima

De acordo com informações recolhidas pelo jornal El Periódico, as câmaras da discoteca mostram o jogador a tocar várias vezes na jovem sem o seu consentimento.

Detido preventivamente na sexta-feira após ter-se apresentado numa esquadra em Barcelona para prestar depoimentos sobre uma acusação de agressão sexual apresentada por uma jovem contra si, as mais recentes novidades do caso que se abateu sobre Dani Alves não abonam a favor do jogador, de 39 anos.

Este domingo, o jornal espanhol El Periódico avança que as câmaras da discoteca em Barcelona onde terá acontecido a alegada violação mostram que o lateral direito esteve fechado numa casa de banho com a jovem, de 23 anos, durante cerca de 15 minutos.

As mesmas câmaras mostram ainda Dani Alves a falar com a denunciante, tocando-lhe várias vezes sem o seu consentimento antes de se ter dirigido para o local, pertencente à área VIP do estabelecimento noturno.

Estas imagens coincidem com o relato da jovem, que após ter sido alegadamente violada, informou a equipa de segurança do estabelecimento, que ativou um protocolo previsto para casos de assédio ou violência sexual. No entanto, somente dois dias depois é que se dirigiu às autoridades, alegando ter temido que não acreditassem na denúncia.

Ao contrário da jovem, as declarações de Dani Alves têm sido tudo menos coerentes, com o canal TV3 a revelar que o jogador mudou a sua versão sobre a relação com a alegada vítima por três vezes, para além de estar a exibir um comportamento visto como "narcisista" por parte da juíza encarregue do caso.

De resto, a jovem já terá recusado a possibilidade de receber uma indemnização por parte do jogador, pretendendo apenas que Dani Alves seja punido com vários anos de prisão.