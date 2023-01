Câmara de Paris recusa venda: "O Parque dos Príncipes não pertence ao Catar"

Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG

Vice-presidente da Câmara de Paris mantém-se contra a venda do Parque dos Príncipes ao PSG, defendendo que o estádio pertence aos parisienses e não ao Catar.

David Belliard, vice-presidente da Câmara de Paris, criticou na segunda-feira a posição da Qatar Sports Investments (QSI), fundo de investimento público que detém o PSG, nas negociações com vista à compra do Parque dos Príncipes, estádio do campeão francês.

"Estamos num jogo de póquer de mentirosos. Veremos o que acontece nas negociações. Não sou a favor da venda de bens patrimoniais importantes ao sector privado, e em particular ao Catar. O Parque dos Príncipes é um deles", salientou, em declarações para a rádio RMC Sport.

Já depois de Anne Hidalgo ter garantido que o recinto não será vendido ao QSI, o seu braço direito reforçou a posição demonstrada pela presidente da Câmara.

"Precisamos de ter um certo número de ativos de prestígio. O Parque dos Príncipes não pertence ao Catar, mas sim aos parisienses e a todos os franceses. Quero que continue a fazer parte deste património", referiu Belliard.

Estas declarações chegam após, no sábado passado, um porta-voz do PSG ter reagido à posição de Hidalgo com críticas na direção da Câmara de Paris.

"É dececionante ouvir que a presidente da Câmara de Paris quer desalojar o PSG e os seus adeptos do Parque dos Príncipes, ao mesmo tempo que acrescenta dezenas de milhões de euros aos custos dos contribuintes para manter a estrutura de um estádio com mais de 50 anos e que necessita de uma renovação completa", lamentou.