Çalhanoglu e a provocação de Ibrahimovic: "Ele tem de ser o centro das atenções"

Nos festejos do título de campeão do Milan, Zlatan Ibrahimovic fez piadas com Hakan Çalhanoglu, médio que jogava nos rossoneri e mudou-se para o rival Inter em 2021/22. O avançado sueco pegou no microfone e disse para os adeptos: "Mandem uma mensagem para o Hakan." Algo que motivou uma eufória reação dos adeptos milaneses.

Agora, numa entrevista ao canal televisivo turco Tivibu Spor, Çalhanoglu falou sobre a atitude do antigo companheiro de equipa. "Ele tem 40 anos, não tem 18. Eu não faria aquele tipo de coisa. O Ibrahimovic gosta de ser o centro das atenções. Esta época não contribuiu para a conquista do campeonato, pouco jogou, mas é claro que vai sempre fazer de tudo para ser o centro das atenções", comentou.

"Além disso, é ele que me liga, que me convida para jantar, para andar de mota... Ele escreveu sobre mim no livro dele. Tinha de o fazer, se não teria páginas em branco. É melhor nem me incomodar, sinceramente", acrescentou o médio turco.

Çalhanoglu reforçou que está feliz no Inter e que tem muito mais apoio por parte dos adeptos do que aquele que tinha ao serviço do Milan. "Estou muito contente no Inter, os adeptos dão muito apoio. Joguei quatro anos mo Milan e ninguém cantou o meu nome nas bancadas. No Inter, acontece até durante o aquecimento", explicou, afirmando também que a equipa nerazzurri é mais forte.

"O Inter é uma equipa muito mais forte que o Milan. Perdemos um dérbi que mudou completamente aos 75 minutos quando eu e o Perisic fomos substituídos. Estávamos a ganhar 1-0 e perdemos 2-1. O treinador contribuiu para essa derrota e eu disse-lhe isso", finalizou.