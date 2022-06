Calendário da fase de grupos do Mundial'2022

Calendário por dia do Campeonato do Mundo de futebol de 2022, que se realiza no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro:

FASE DE GRUPOS

1.ª jornada

Segunda-feira, 21 novembro

Gr. A: Senegal - Países Baixos, 10:00 (Estádio Al Thumana)

Gr. B: Inglaterra - Irão, 13:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. A: Qatar - Equador, 16:00 (Estádio Al Bayt)

Gr. B: Estados Unidos - País de Gales, 19:00 (Estádio Ahmad Bin Ali)

Terça-feira, 22 novembro

Gr. C: Argentina - Arábia Saudita, 10:00 (Estádio Lusail)

Gr. D: Dinamarca - Tunísia, 13:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. C: México - Polónia, 16:00 (Estádio 974)

Gr. D: França - Austrália, 19:00 (Estádio Education City)

- Quarta-feira, 23 novembro

Gr. F: Marrocos - Croácia, 10:00 (Estádio Al Bayt)

Gr. E: Alemanha - Japão, 13:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. E: Espanha - Costa Rica, 16:00 (Estádio AL Thumama)

Gr. F: Bélgica - Canadá, 19:00 (Estádio Almad Bin Ali)

- Quinta-feira, 24 novembro

Gr. G: Suíça - Camarões, 10:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. H: Uruguai - Coreia do Sul, 13:00 (Estádio Education City)

Gr. H: Portugal - Gana, 16:00 (Estádio 974)

Gr. G: Brasil - Sérvia, 19:00 (Estádio Lusail)

2.ª jornada

- Sexta-feira, 25 novembro

Gr. B: País de Gales - Irão, 10:00 (Estádio Ahmad Bin Ali)

Gr. A: Qatar - Senegal, 13:00 (Estádio Al Thumana)

Gr. A: Países Baixos - Equador, 16:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. B: Inglaterra - Estados Unidos, 19:00 (Estádio Al Bayt)

- Sábado, 26 novembro

Gr. D: Tunísia - Austrália, 10:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. C: Polónia - Arábia Saudita, 13:00 (Estádio Education City)

Gr. D: França - Dinamarca, 17:00 (Estádio 974)

Gr. C: Argentina - México, 19:00 (Estádio Lusail)

- Domingo, 27 novembro

Gr. E: Japão - Costa Rica, 10:00 (Estádio Almad Bin Ali)

Gr. F: Bélgica - Marrocos, 13:00 (Estádio Al Thumama)

Gr. F: Croácia - Canadá, 16:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. E: Espanha - Alemanha, 19:00 (Estádio Al Bayt)

- Segunda-feira, 28 novembro

Gr. G: Camarões - Sérvia, 10:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. H: Coreia do Sul - Gana, 13:00 (Estádio Education City)

Gr. G: Brasil - Suíça, 16:00 (Estádio 974)

Gr. H: Portugal - Uruguai, 19:00 (Estádio Lusail)

3.ª jornada

- Terça-feira, 29 novembro

Gr. A: Países Baixos - Qatar, 15:00 (Estádio Al Bayt)

Gr. A: Equador - Senegal, 15:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. B: País de Gales - Inglaterra, 19:00 (Estádio Ahmad Bin Ali)

Gr. B: Irão - Estados Unidos, 19:00 (Estádio Al Thumana)

- Quarta-feira, 30 novembro

Gr. D: Tunísia - França, 15:00 (Estádio Education City)

Gr. D: Austrália - Dinamarca, 15:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. C: Polónia - Argentina, 19:00 (Estádio 974)

Gr. C: Arábia Saudita - México, 19:00 (Estádio Lusail)

- Quinta-feira, 1 dezembro

Gr. F: Croácia - Bélgica, 15:00 (Estádio Almad Bin Ali)

Gr. F: Canadá - Marrocos, 15:00 (Estádio Al Thumama)

Gr. E: Japão - Espanha, 19:00 (Estádio Internacional Khalifa)

Gr. E: Costa Rica - Alemanha, 19:00 (Estádio Al Bayt)

- Sexta-feira, 2 dezembro

Gr. H: Coreia do Sul - Portugal, 15:00 (Estádio Education City)

Gr. H: Gana - Uruguai, 15:00 (Estádio Al Janoub)

Gr. G: Camarões - Brasil, 19:00 (Estádio Lusail)

Gr. G: Sérvia - Suíça, 19:00 (Estádio 974)